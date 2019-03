Gewonde door steekpartij bij winkelcentrum in Apeldoorn

In Apeldoorn heeft gisteravond laat een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte een man gewond. Het incident gebeurde bij een klein winkelcentrum in Apeldoorn Zuidoost.

Even voor middernacht werd melding gedaan van de steekpartij. Even leek het erop dat het ging om een incident bij het Gelre Ziekenhuis, omdat het ziekenhuis in de melding als locatie werd genoemd.

Al snel werd echter duidelijk dat de steekpartij niet bij het ziekenhuis, maar bij een winkelcentrum aan het Musketiersveld - 5 kilometer verderop - had plaatsgevonden. Bij een conflict tussen een groep jongeren op de parkeerplaats nabij de Plus-supermarkt was een persoon gestoken. Het slachtoffer was door vrienden naar de spoedeisende hulp gebracht.

De politie heeft zowel bij het slachtoffer in het ziekenhuis als rond de parkeerplaats onderzoek gedaan. Het slachtoffer is een jongen van rond de 20 jaar en hij is niet levensbedreigend gewond geraakt, zo lieten agenten ter plaatse vannacht weten.