Gewonde man (49) na steekpartij Apeldoorn ontslagen uit ziekenhuis: slachtoffer en verdachten kenden elkaar

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Minder nieuwe besmettin­gen in regio: opvallende daling Urk, Staphorst bovenaan

14 mei Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag gedaald. Er worden 513 nieuwe positieve tests gemeld, terwijl dat er gisteren nog 604 waren. Op de coronakaart zien we dat Staphorst nu de gemeente is met veruit de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Staphorst neemt die koppositie over van Urk, dat juist een flinke duik naar beneden maakt.