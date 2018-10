Gewonde bij aanrijding met spookrijder in Apeldoorn

Witte mol verrast mollenvan­ger in Klarenbeek

6:00 Hij heeft er al heel wat in z'n handen gekregen, maar een wit exemplaar slechts zelden. De Nijbroekse mollenvanger Elbert de Weerd stond dan ook wel even te kijken toen hij in Klarenbeek ineens een witte mol in z'n klemmen vond.