Gewonde werknemer maakt het ‘naar omstandigheden goed’ na val in bassin in Apeldoorn

De 23-jarige werknemer uit Drenthe was bezig met opruimwerkzaamheden op het terrein van Vitens aan de Amersfoortseweg toen hij door nog onbekende oorzaak in een bassin in aanbouw viel. Het bassin is zo’n zes meter diep. ,,De dagwerkzaamheden waren klaar toen het ongeval gebeurde,’’ aldus Stork-woordvoerder Beatrijs van de Ven. Omwille van de privacy van de man zijn de precieze verwondingen niet bekend gemaakt.

Hoogwerker

De man ligt nog in het ziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed. ,,Onze werknemer is gelukkig nooit in levensgevaar of buiten bewustzijn geweest’’, vervolgt Van de Ven. Zij is blij dat de collega’s van de man adequaat hebben gehandeld. Zo werden gelijk de hulpdiensten ingeschakeld. Een opgeroepen traumahelikopter landde in de omgeving. Een boswachter bracht het team van de traumahelikopter vervolgens naar het bassin, want het was niet mogelijk om op de bouwplaats te landen. Een hoogwerker van de brandweer werd ook ingezet bij de hulpverlening. Met behulp van de hoogwerker werd het slachtoffer uit het bassin gehaald.