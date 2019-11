Gewoon geduld hebben op de woningmarkt? Deelnemers Dag van Gelderland breken zich er het hoofd over

Moeten we nu ook bouwen in het groen om het tekort op de woningmarkt weg te werken? Of moeten we gewoon geduld hebben en trekt de volgende recessie het tekort wel weg? Dat is een van de dilemma's waar de deelnemers aan de Dag van Gelderland zich morgen het hoofd over breken.

Het Apeldoornse congrescentrum Orpheus is de centrale locatie tijdens die themadag over energietransitie, biodiversiteit en vestigingsklimaat. Diverse themasessies worden er gehouden, over woningbouw bijvoorbeeld. Gelderland heeft nog minstens 80.000 woningen nodig en misschien nog wel meer, geeft het college van Gedeputeerde Staten aan. Dat hangt onder meer af van de snelheid waarmee de verhuisstroom vanuit de Randstad doorzet.

De vraag is wat er moet gebeuren om in de behoefte te voorzien. De deelnemers aan de bijeenkomst kunnen invloed uitoefenen op de Woondeal Oost die in voorbereiding is, stelt de organisatie.

Aardgasvrij

Tijdens een andere sessie geeft de provincie samen met de gemeente Ermelo een inkijkje in het project waar Gelderland eerder dit jaar ruim 4 miljoen euro subsidie voor toekende. 324 woningen van corporatie Uwoon en 160 van particuliere eigenaren worden aardgasvrij gemaakt. De provincie hoopt dat het voorbeeld van Ermelo anderen inspireert om ook een wijk aardgasvrij te maken.

Open Sportclub

Op de Dag van Gelderland worden verder op locatie voorbeeldprojecten belicht.

Zo geven bij wielertempel Omnisport wielerclub De Adelaar en de Gelderse Sportfederatie een inkijkje in de ontwikkeling tot ‘open sportclub’. Daarmee wordt bedoeld dat de club actief in verbinding staat met haar maatschappelijke partners en buurtbewoners, met als doel om de sociale samenhang te bevorderen.

Herenboerderij

Herenboerderij de Groote Modderkolk in Loenen lichten het principe van herenboerderijen toe. De Groote Modderkolk werd als coöperatie opgericht door 130 huishoudens om in Loenen gezond en duurzaam voedsel te laten verbouwen. Ook in andere plaatsen lopen inmiddels zulke initiatieven. In de gemeente Apeldoorn wordt bijvoorbeeld op de Wenum Hoeve in Wenum-Wiesel ook zo’n coöperatie voorbereid.

Energiebosjes

Niet ver daarvandaan in het gebied Weteringsebroek staan tijdens de Dag van Gelderland de energiebosjes centraal die er enkele jaren geleden door energiecoöperatie deA zijn geplant. De bomen worden periodiek gekapt en het hout wordt verwerkt tot pellets om te verbranden in pelletketels. Inmiddels staan er circa tien voetbalvelden aan kapbomen.

Papierindustrie