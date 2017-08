Gezien worden telt ook bij polo-wedstrijden Paleis Het Loo

Het draait overigens niet alleen om het balspel te paard; er is ook een veiling. De opbrengst daarvan gaat naar de Code Club: een organisatie die alle basisscholen in Apeldoorn een programma wil aanbieden om kinderen te leren software te programmeren.

Daarnaast is 'gezien worden' belangrijk voor een deel van het publiek: op beide dagen wordt een eretitel toegekend aan de bezoeker met de fraaiste hoed.

Een toegangskaart voor de wedstrijden kost 25 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar hebben (onder begeleiding) gratis toegang.

De bedoeling is dat Royal Polo at the Palace een terugkerend evenement wordt.