Gezin stelt vakantiepark Hoenderloo aansprakelijk na koolmonoxidevergiftiging: ‘We hapten naar lucht’

Naderende hitte leidt tot nodige maatrege­len

8:26 Voor wie het nog niet wist: het wordt bloedheet komende week. De GGD heeft verpleeghuizen, scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen al gewaarschuwd. Want volgens de KNMI is de kans heel groot dat de temperatuur in Oost-Nederland op dinsdag en woensdag boven de 36 graden uitkomt.