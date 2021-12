Gezin uit Duitse Eifel dacht alles verloren te hebben na overstromingen, maar klimt nu langzaam uit het dal

VIDEO Duizenden euro's stromen binnen na afbranden sport­school in Apeldoorn: ‘Abnormaal’

De politie gaat ervan uit dat de brand bij de MMA Academy in Apeldoorn is aangestoken. Ondertussen is al bijna tienduizend euro gedoneerd om de sportschool weer op te bouwen. Eigenaar Hubert Geven is overweldigd door de actie. ,,Het is abnormaal. Dit had ik nooit verwacht.”

27 december