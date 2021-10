Gezinnen met middeninkomen maken volgend jaar meer kans op sociale huurwoning in de Stedendriehoek

Gezinnen met een middeninkomen vallen vaak tussen wal en schip. Voor hen is het moeilijk om een hypotheek te krijgen, is de vrije sector vaak te duur en ook komen ze nu niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Daar komt begin volgend jaar verandering in, melden Woonkeus Stedendriehoek en de aangesloten corporaties. Deze gezinnen kunnen dan in de regio Stedendriehoek een woning huren in de sociale sector. Voorwaarde is wel dat het huishouden drie personen of meer telt en dat het gezinsinkomen lager is dan 54.000 euro. De corporaties volgen hierbij het landelijke advies van brancheorganisatie Aedes en de Woonbond.