Gezocht: bende jonge Apeldoornse fietsendieven

Scholenkoe­pel PCBO Apeldoorn in elf maanden ruim kwart miljoen kwijt aan interimbe­stuur­der

7:47 PCBO Apeldoorn, de koepel voor 27 basisscholen het protestant christelijk onderwijs, heeft vorig jaar 275.351,- euro uitgegeven om een interim-bestuurder in te huren. De komst van Bas Nix was noodzakelijk vanwege ziekte van Wim Schotman, die in de Raad van Bestuur zit. Dat staat in het jaarverslag van de onderwijskoepel.