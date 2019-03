Gezocht! Hoveniers voor paleistuinen Het Loo

,,We hebben al diverse reacties ontvangen, maar geïnteresseerden kunnen nog tot 15 maart reageren’’, zegt Marion Nieuwenhuizen namens het paleis. De hoveniers in spé moeten van alle markten thuis zijn. Ze worden verantwoordelijk voor de volledige verzorging van heesters, vormbomen en hagen in de tuinen, het leiden en opbinden van planten, het verzorgen van graswerk, spitten, schoffelen, wieden, harken en snoeien en het bedienen en reinigen van waterwerken en (beregenings)installaties.

Klantgericht

Piektijd

Nieuwenhuizen zegt dat het paleis vaker om extra personeel vraagt. ,,We hebben in de zomerperiode altijd meer tuinmedewerkers nodig. Dat is de piektijd.’’ Voor Het Loo is het lastig om aan gekwalificeerde mensen te komen omdat het om tijdelijke functies gaat. Van de sollicitanten vraagt Het Loo minimaal één jaar werkervaring, specifieke vakkennis, over verzorging, ziektebestrijding, bemesting en beregening maar ook de bereidheid om in weekeinden en op feestdagen te werken. Waarom is dat eigenlijk? ,,Paleis en tuin zijn ook in de weekeinden en op feestdagen geopend. Wij besteden veel zorg aan het onderhoud van de tuin en in de zomerperiode zijn er werkzaamheden die dagelijks terugkomen.’’