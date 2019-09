Gezocht: huurders in Apeldoorn voor duurzaam huis van ruim 100 jaar oud

Het gaat om een ruim 100 jaar oude woning aan de Zwanenweg in Apeldoorn-Zuid. Die is afgelopen tijd flink onderhanden genomen. De woning gaat nu weer in de verhuur. Daarbij dient het meteen als een proefproject. De bedoeling is met dit huis te leren hoe nieuwe technieken op het gebied van duurzaamheid in de praktijk uitpakken. Om die reden hebben verschillende ruimtes in de woning elk een ander soort verwarming gekregen. Het gaat om infraroodpanelen, lage-temperatuur-convectoren en elektrische verwarming.

Verder is in de woning een ventilatiesysteem geïnstalleerd dat reageert op de CO2-waarde; dat is relevant omdat het huis volop geïsoleerd is. Verder zijn thermische zonnepanelen aangebracht, die samen met de warmtepomp voor warm water moeten zorgen.