Gezocht: mensen die in hun eigen gemeente op vakantie zijn geweest en toch toeristenbelasting hebben betaald

OproepBen jij deze zomer in je eigen gemeente op vakantie geweest? Dan was je niet alleen qua reiskosten voordelig uit.

Het scheelde je namelijk ook een x-bedrag aan toeristenbelasting. Die hoef je namelijk niet af te dragen als je in je eigen gemeente kampeert of in een bungalow verblijft.

Maar....

Heb jij nou in je eigen gemeente gelogeerd en toch toeristenbelasting betaald? Dan komen we graag met je in contact! Mail dan naar: a.heins@destentor.nl of stuur ons even een privéberichtje op Facebook.

Geen toeristenbelasting

Als je in je eigen gemeente op vakantie gaat, dan hoef je geen toeristenbelasting te betalen. Dat is landelijk beleid. Een gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag per inwoner.

Iemand uit bijvoorbeeld Tietjerksteradeel, of Duitsland, die in Loenen op de camping staat, betaalt de gemeente Apeldoorn 0,52 cent per nacht. Een verblijf in een huisje kost iets meer dan het dubbele: 1,05 euro.

Waarom toeristenbelasting?

Als er veel toeristen verblijven in een gemeente, maakt deze meer kosten. Bijvoorbeeld om straten en stranden schoon te maken en wegen te onderhouden. Die extra kosten kan de gemeente bijvoorbeeld betalen van de extra inkomsten uit de toeristenbelasting. De hoogte van de belasting verschilt per gemeente.