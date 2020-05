GGD gaat steekproeven uitvoeren bij Gelderse slachterijen

VIDEO Waarom moest het zover komen? Brand in Apeldoorn­se flat hakt er flink in bij bewoners

9:26 Ze staan te trillen van emotie. Ze hebben zo vaak over deze buurman geklaagd, zeggen bewoners van een flatgebouw aan de Anklaarseweg in Apeldoorn. En kijk nu: in de nacht van zaterdag op zondag staat de flat ineens in de fik! Waarom heeft woningstichting Ons Huis het zover laten komen?