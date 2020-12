GGD is eruit: hier in Apeldoorn komt grootschalige vaccinatie

In Apeldoorn wordt straks gevaccineerd in sporthal Mheenpark. Arnhem en Wijchen zijn de andere plekken in Gelderland waar vaccinaties worden gegeven. Bij die twee plaatsen gaat het respectievelijk om de GGD Gelderland-Midden en de GGD Gelderland-Zuid. In totaal wordt er vanaf 18 januari vanaf 25 locaties in Nederland gevaccineerd. De GGD’en zijn momenteel druk bezig met alle voorbereidingen.

Eerste vloeistof heel koud bewaren

Per veiligheidsregio is er één centrale plek waar het vaccin wordt toegediend. Dat is nodig omdat de eerste van de twee substanties die worden toegediend, dat van fabrikant Pfizer, op zeer lage temperatuur moet worden bewaard. Dat hoeft dan maar op op één locatie te gebeuren.

De woordvoerster van GGD Flevoland laat weten ‘nog in onderhandeling te zijn’ over die locatie. ,,Zodra dat bekend is, laten we dat meteen weten.” Datzelfde gaat op voor de GGD IJsselland.

Vanaf 4 januari uitnodiging

Als eerste komen medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en wmo-ondersteuning in aanmerking voor de inenting.

Vanaf 4 januari worden zij via hun werkgever uitgenodigd om zich te laten inenten. De medewerkers kunnen dan telefonisch een afspraak maken. Het is de bedoeling dat in een later stadium mensen ook digitaal een afspraak kunnen maken.

Twee prikken

Zorgmedewerkers kunnen overigens zelf kiezen bij welke van de 25 GGD-locaties zij een vaccinatie krijgen. De vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen de twee inentingen zit drie weken.

Uiteindelijk komt iedereen aan de beurt. Mensen hoeven hier zelf niets voor te doen. Zodra een groep aan de beurt is, krijgt die groep bericht.