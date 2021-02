GGD Noord- en Oost-Gelderland opent tegenaanval op Covid-19 en zet vol in op een gezonde leefstijl

Het is een open deur: een gezonde leefstijl heeft een positief effect op je welzijn en je weerstand. Dat weten Ingrid Coenen en Jeanette Lezwijn van de GGD Noord- en Oost-Gelderland ook. Toch vindt hun organisatie het nodig om de komende maanden vol in te zetten op verbetering van de gezondheid en weerstand van de inwoners in haar gebied.