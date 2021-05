GGD opent tweede vaccinatielocatie in Apeldoorn

En wéér gaan bushokjes aan gruzelemen­ten in Apeldoorn: ‘Haal dat hele hokje maar weg’

11 mei Het slopen van drie bushokjes in de wijk Woudhuis levert enkele duizenden euro’s schade op. De rekening is voor de inwoners van Apeldoorn, want de abri’s zijn gemeentelijk eigendom. De grote vraag is wat er tegen dit soort ‘geintjes’ te doen is. ,,Haal dat hele hokje maar weg.’’