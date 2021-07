GGD roept gasten Apeldoornse zaken op zich te laten testen na coronabesmetting onder bezoekers

videoBezoekers van café De Professor in Apeldoorn worden opgeroepen een coronatest te laten doen. Dat geldt ook voor gasten van café De Zaak in Apeldoorn. Dit verzoek volgt nadat een aantal gasten recent positief zijn getest op het virus.

De oproep van de GGD Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Apeldoorn is gericht aan mensen die afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag bij De Professor binnen zijn geweest. Later bleek dat op deze avonden minstens drie bezoekers positief getest waren. Hierdoor zijn mogelijk nog meer mensen besmet geraakt.

Café De Zaak roept op haar Facebook-pagina bezoekers op zich te laten testen. ,,Was jij donderdagavond 1 op 2 juli in Café De Zaak? Laat je testen op corona! Op deze avond was er 1 bezoeker die positief is getest op corona. Was jij ook in Café De Zaak? Dan kan je besmet zijn.’’

Indammen

,,We hebben niet genoeg gegevens en we kunnen de mensen dus niet allemaal bereiken", legt woordvoerder Jessica van den Bergh de reden achter de oproep uit. ,,In het kader van de indamming van het virus doen we daarom een oproep aan de mensen zelf.” Eenzelfde oproep voor bezoekers van andere cafés in Apeldoorn is momenteel niet aan de orde.

Hoe het kan dat er besmette mensen in de zaak aanwezig waren, is gissen. ,,Het blijft een virus waarbij je besmet kunt zijn zonder dat je het weet. En het kan zijn dat mensen bewust de regels overtreden. We blijven heel erg dringend de oproep doen om je aan de basismaatregelen te houden, ook vanwege de situatie op dit moment. Neem het risico niet.”

Eind juni was het één en al blijheid bij De Zaak in Apeldoorn, toen de horeca weer open mocht na lange tijd:

