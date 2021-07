GGD roept gasten De Professor in Apeldoorn op zich te laten testen na coronabesmetting onder bezoekers

Buurtbewo­ners Apeldoorn­se nieuwbouw­wijk lijnrecht tegenover gemeente om fietspad: ‘Dit is onlogisch’

7 juli De aanleg van een fietspad in nieuwbouwwijk Ugchelen Buiten is een hoofdpijndossier voor de gemeente Apeldoorn. Na het afketsen van het oorspronkelijke plan staat zij lijnrecht tegenover buurtbewoners, die furieus zijn over de gang van zaken. Ook de Fietsersbond mengt zich nu in de discussie. ,,Wij vinden dat er een goed alternatief moet zijn. Dat is er nu niet.”