GGD slaat alarm: huizen Apeldoorn moeten zo snel mogelijk worden ontdaan van kankerverwekkend stof

Wiebe de V. (28) jatte kalfswan­gen en oesters uit Apeldoorns restaurant: ‘Heb er maar een klein beetje van opgegeten’

Vaak zijn dieven uit op geld of sieraden. Wiebe de V. (28) uit Beekbergen niet. Hij zette zijn zinnen begin dit jaar op de culinaire hoogstandjes van restaurant de Heerlijckheyt Het Loo in Apeldoorn. Hij plunderde een koelcel waar onder meer kalfswangen, oesters en biefstukken in lagen. Maar waarom?