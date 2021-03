GGD wil extra vaccinatielocatie openen in Apeldoorn

Patatje bij de open haard: Frank van Etten opent volgende cafetaria, nu in Apeldoorn

27 maart Volkszanger Frank van Etten opent z’n tweede cafetaria in negen maanden tijd. Nu in zijn eigen Apeldoorn, in zijn eigen straat zelfs. Omdat het leuk is, maar financieel ook gewoon nodig. En omdat teveel denken aan optreden pijn doet.