GGD wil nieuwe teststraat in Zuidbroek in Apeldoorn

VIDEO Intimida­tie en druk duwden haar over de rand, maar nu is Celeste Plak uit Apeldoorn terug in de topsport: ‘Ik ben van de sneltrein afgestapt’

11:30 Het zwaarste jaar in haar leven, maar ook het mooiste, zegt Celeste Plak (25) over het jaar nadat ze afstand nam van topvolleybal toen de druk te hoog was en het spelplezier verdween. De Apeldoornse wilde weten wie ze als mens was en wat ze belangrijk vindt. Dat lukte en nu keert ze terug in het internationale volleybal. ,,Veel sterker, maar wel op mijn eigen voorwaarden.”