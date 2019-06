GGNet moet in Gelderland flink gaan besparen

GGNet, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in deze regio, gaat bezuinigen. Ook de zorg zelf zal goedkoper uitgevoerd moeten worden. Welke gevolgen dat heeft voor patiënten is nog niet bekend.

Zoals meer ggz-instellingen heeft GGNet het financieel zwaar. De organisatie in Noord- en Oost-Gelderland geeft al enkele jaren meer geld uit dan er binnenkomt. Dat is niet meer vol te houden. GGNet gaat daarom op verschillende terreinen zoeken naar besparingen.

Een van de doelen is meer ‘doelmatig’ te behandelen. Concreet kan dat er bijvoorbeeld toe leiden dat een bepaalde behandeling voortaan in een groep plaats heeft, in plaats van individueel. Daarover staat nu nog niets vast, zegt een woordvoerder. In elk geval is de bedoeling dezelfde zorg te bieden, maar dan efficiënter georganiseerd, aldus de organisatie. Daarnaast zullen er vermoedelijk praktische dingen gaan veranderen voor patiënten. Het maken van een afspraak en andere communicatie zou bijvoorbeeld meer digitaal kunnen gaan verlopen.

Vergoeding

GGNet gaat verder kritischer bekijken of afspraken met een patiënt maximaal vergoed worden. Het komt onder meer voor dat behandelingen langer doorlopen dan gepland, terwijl verzekeraars die extra sessies niet vergoeden. Dat kost GGNet feitelijk geld; in diezelfde tijd zou een zorgverlener ook een behandeling kunnen uitvoeren die wel vergoed wordt. De komende tijd wordt goed naar die ‘declarabiliteit’ gekeken. Onduidelijk is nog wat de gevolgen daarvan zijn.

Spannend

Al langer is GGNet bezig om het aantal opnames te verminderen en patiënten zoveel mogelijk thuis aan herstel te laten werken. Die ontwikkeling wordt doorgezet. Sinds 2015 heeft GGNet de begroting al met 9 miljoen euro naar beneden gebracht. De komende anderhalf jaar zal er nog eens ruim 8 miljoen euro af moeten. ,,Het idee is dat dat nu nog kan’’, aldus de woordvoerder. ,,Zonder ingrijpen zou het probleem wel heel groot worden.’’ In een schriftelijke toelichting spreekt GGNet over ‘forse veranderingen’ in de komende maanden, gericht op ‘slimmere en goedkopere zorg’. Rob Jaspers, voorzitter van de raad van bestuur, noemt in de verklaring de besparingsoperatie ‘spannend’. Eind 2020 moeten de kosten 5 procent lager dan nu liggen.

Werkplekken