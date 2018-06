Gierzwaluw laat nest al 25 jaar leeg, tijd voor een lokroep

Bij de bouw van winkelcentrum 't Fort in Apeldoorn zijn 25 jaar geleden 26 neststenen voor gierzwaluwen aangebracht. Tot nu toe lijkt de vogel deze broedplaats nog niet te hebben ontdekt. Natuurorganisaties nemen actie en roepen de hulp van de buurt in: Wie wil er lokgeluiden afspelen zodat de vogels deze plekken ontdekken?

In de loop van deze week valt bij alle bewoners rondom winkelcentrum ‘t Fort een brief in de bus. De vraag die drie natuurorganisaties aan de bewoners voorleggen is: Wilt u gierzwaluwen als buren?

Aan de plek waar de neststenen zijn aangebracht kan het niet liggen, volgens de deskundigen van de KNNV- vogelwerkgroep Apeldoorn, de Vogelwerkgroep Oost-Veluwe en IVN Apeldoorn. De 'blauwe gaten' zitten op de hoeken van het complex. Het afspelen van geluiden van soortgenoten moet de vogels nu lokken. 'Landelijk zijn daar al goede resultaten mee bereikt', zo weten de experts.

Schappelijke tijden

Het afspelen van de geluiden is niet veel werk. Een paar keer per dag gedurende een korte periode afspelen op schappelijke tijden is voldoende. Het is wel van groot belang dat bewoners in het appartementencomplex die mee willen werken vlakbij de neststenen wonen. En dat er zwermende gierzwaluwen in de lucht te zien zijn.

De gierzwaluw wordt ook wel ‘de honderd dagen vogel’ genoemd, omdat hij ongeveer honderd dagen in ons land verblijft om voor nageslacht te zorgen. Het aantal gierzwaluwen dat in ons land broedt loopt sterk terug. Veel nestgelegenheden verdwijnen onder andere door renovaties. Alleen om te broeden komen ze aan de grond in een nest. Buiten het broedseizoen zijn ze altijd in de lucht om te slapen, te eten, te paren en immense afstanden af te leggen. Nesten hoeven niet schoongemaakt te worden. Een gierzwaluwgezin eet dagelijks 20.000 bladluizen, vliegende mieren, muggen, zweefvliegen en spinnen.