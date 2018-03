Gierzwaluwen en mussen kunnen nest bouwen dankzij Apeldoornse Florentine (10)

De 10-jarige pitchte haar idee voor een ooievaarsnest vorig jaar november in de Apeldoornse gemeenteraad, die unaniem voorstemde. Maar in overleg met gemeentebioloog John Mulder is er gekozen voor vogelhuisjes in plaats van een ooievaarsnest. ,,Aan deze kant van de stad leven bijna geen ooievaars. Die zitten meer aan de kant van Voorst, waar meer weilanden zijn. Maar vogelnesten voor de gierzwaluw, mussen en vleermuizen zijn een goede aanvulling'', legt John Mulder uit. De kastjes zijn nog net voor het broedseizoen van de vogels opgehangen.