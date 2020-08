Gifgroene nostalgie verdwijnt uit Apeldoorn: ‘Ik heb er al tien jaar niemand meer zien bellen’

Gooi op een verjaardag van iemand die 40 wordt het woord telefooncel in de groep en je bent zo een uur verder. Het was onder meer de ultieme plek om kwajongensstreken uit te halen. Zo drukten de verslaggever en zijn vriendjes begin jaren 90 in de cel aan de Koninginnelaan 413 413 in of het nummer van La Paloma. Om even later vol spanning te gaan kijken of de Apeldoornse Taxi Centrale (ATC) dan wel het glaszettersbedrijf bij het slachtoffer voor kwam rijden.

Verbinding verbroken

Maar de telefooncel was natuurlijk in het leven geroepen om serieuze gesprekken mee te voeren. Om vanaf de vakantie in Zeeland je ouders een teken van leven te geven. En dan hopen dat de verbinding niet plotseling wegviel nadat je je laatste kwartje erin had gegooid.

Volledig scherm De telefooncel aan de Tannhaüserstraat. ,,Ik heb er al tien jaar niemand meer in zien bellen", zegt overbuurvrouw Joke Westerink. © Arnoud Heins

Kom daar nog maar eens om. We bellen immers al een eeuwigheid massaal mobiel. Dat blijkt ook wel aan de Tannhaüserstraat in Zevenhuizen. ,,Ik heb er al tien jaar niemand meer zien bellen", zegt Joke Westerink, die vanuit haar woning tegen één van de laatste dertien Apeldoornse telefooncellen aan kijkt. ,,Weet je, jarenlang kwam er een man één keer per week bellen. Ik vertrouwde dat niet helemaal. Want hij reed in een heel dure auto en had in mijn ogen echt wel geld voor een mobieltje. Maar hem heb ik ook al jaren niet meer gezien.”

Volledig scherm De telefooncel achter de Jumbo op winkelcentrum de Mheen naast nog zo'n klassieker: de brievenbus. © Arnoud Heins

Dat is ook niet zo vreemd. De telefooncellen blijken al jaren niet meer te werken. In sommige gevallen zie je dat al bij aankomst. Zoals achter de Jumbo op winkelcentrum De Mheen. De hoorn is er foetsie. Aan het Schubertplein is het nog een paar graadjes erger. Daar resteert alleen nog een deel van het blauwe kastje. Alsof er een plofkraak heeft plaatsgevonden. Want behalve een plek voor onschuldige kwajongensstreken waren de cellen ook vaak het doelwit van vernielzuchtig volk.

Ironie

Westerink merk op dat de reclame nog wel regelmatig vervangen wordt aan de Tannhaüserstraat. Ze vraagt zich nu vooral af wanneer haar uitzicht precies verandert. De enige die daar een antwoord op weet is de beheerder, RBL Telecom. Het Limburgse bedrijf is - oh ironie - telefonisch echter niet bereikbaar voor een reactie.

Waar staan de laatste 13? Uit een document van mei 1901 blijkt dat we destijds in Apeldoorn drie publieke spreekcellen hadden: in het gemeentehuis en op de twee spoorwegstations, Apeldoorn en ’t Loo. Dat zijn de voorlopers geweest van de gifgroene exemplaren die later bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat stonden. De laatste dertien overgebleven cellen in de gemeente staan aan de volgende straten: Imkersplaats, Eendrachtstraat, Tannhäuserstraat, Aristotelesstraat, Eglantierlaan, Koninginnelaan, Schimmelpenninckstraat, Schubertplein, Nieuwstraat, Maasstraat, Koning Lodewijklaan, Korianderplein en de Dorpstraat in Beekbergen.

Volledig scherm Dit exemplaar bij het Schubertplein kun je met goed fatsoen eigenlijk al geen telefooncel meer noemen. © Jeroen Pol

Volledig scherm Ook bellen met deze telefoon bij winkelcentrum De Mheen in Apeldoorn is een lastig verhaal.... © Arnoud Heins

Volledig scherm De telefooncel aan de Schimmelpenninckstraat is nog wel intact. © Jeroen Pol