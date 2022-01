‘Giftige cocktail’ dreigt volgens Apeldoornse buurt bij komst ‘hufterwoningen’: ‘Is dit wel zo handig?’

Komst asowonin­gen in Apeldoorn loopt vertraging op

Het is nog niet helder waar in Apeldoorn maximaal tien asowoningen komen. De gemeente verwachtte in juni duidelijkheid te kunnen geven. Maar er is vertraging opgelopen, zegt gemeentelijk woordvoerder Roel van Vemde. ,,Naar verwachting wordt er later dit jaar meer duidelijk. Zonder dat ik daar nu een datum aan kan plakken.’’

