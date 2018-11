Gigant Apeldoorn stookt volgend jaar een stuk schoner

Terugverdienen

Er is niet bekendgemaakt welk bedrag daarmee gemoeid is. Volgens de gemeente Apeldoorn zijn de investeringen in elk geval binnen zes jaar terugverdiend. De belangrijkste reden voor de omschakeling is evenwel de veel lagere uitstoot van CO2. De verbranding van waterstof is schoon, bovendien gebeurt de productie van waterstof in dit geval volledig via groene stroom. Wel moet in dit geval de schone waterstof nog met aardgas gemengd worden om tot een goede verbranding te komen in de aangepaste ketels.

Al met al gaat de CO2-uitstoot van het Huis voor Schoone Kunsten concreet met 14.000 kilo per jaar naar beneden. Ter vergelijking: de CO2-uitstoot van een woning die op gas verwarmd wordt, zit ongeveer tussen 2500 en 3000 kilo per jaar.