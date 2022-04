Gigantische rij in Apeldoorn, al deze mensen willen een plek voor hun kleedje: ‘Stonden hier om half zes’

Voor het eerst krijgt Oranjerie op Koningsdag prominente rol in Apeldoorn

Wat carnaval is voor een Brabander, is Koningsdag voor veel Apeldoorners. Het is een van de weinige dagen dat de binnenstad echt bruist. En dat zal op 27 april, ondanks de ultrakorte voorbereidingstijd, misschien nog wel meer zijn dan voorheen.

8 april