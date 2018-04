Gijs Wanders schenkt zijn collectie jeugdboeken aan bibliotheek in Apeldoorn

video 'Koning kauw' terrori­seert Apeldoorn­se wijk

18:39 Barbecuevlees, borrelnoten en benen. Niks is veilig voor een kauw die de wijk Woudhuis in Apeldoorn sinds een week tot zijn eigen domein heeft verklaard. Het dier is voor niets en niemand bang en komt doodgemoedereerd aanschuiven als het feest is in de tuin. En met de zonnige dagen van de laatste tijd was dat nogal eens het geval.