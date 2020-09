Gijzelhacks zoals bij veiligheidsregio Gelderland is ‘booming business’ in coronatijd

Mag oud-hotelierge­zin na verbod alsnog in eigen huis bij hotel Oranjeoord in Hoog Soeren wonen?

9 september Na een jarenlang conflict mag de voormalige eigenaresse - familie Van Leeuwen - niet in haar eigen huis naast hotel Oranjeoord in Hoog Soeren wonen. In maart 2019 werd daar definitief over beslist. Maar daarmee is het boek niet dicht, sterker: er is weer overleg tussen de huidige eigenaar van het hotel en de familie Van Leeuwen. Dat zei de Apeldoornse gemeentewoordvoerster vandaag bij de Raad van State.