Glasvezel voor buitengebied Veluwe midden

In de buitengebieden van Apeldoorn, Barneveld, Nijkerk en Putten komt de toegangspoort naar snel internet. Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf: ,,Dit resultaat benadrukt de vraag naar een goede internetverbinding. Er is door de gemeenten, ambassadeurs en lokale verkopers veel werk verzet. De inwoners hebben zich gerealiseerd dat het nu of nooit was.''

Gert van Winkoop en Jan van de Kraats (Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten) zetten zich al jaren in voor de komst van glasvezel in het buitengebied en hadden afgelopen periode maar één doel voor ogen: minimaal 50% deelname behalen. Jan van de Kraats: ,,Eindelijk is het zo ver. We zijn als initiatiefgroep al een hele tijd bezig om glasvezel in het buitengebied te krijgen. Dat de behoefte groot is, dat wisten we. We zijn ontzettend blij met het resultaat.”