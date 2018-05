Glasvezelcampagne Veluwe Oost van start

De campagne loopt in het buitengebied van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Voorst en een deel van Ede, Epe, Rheden, Rozendaal en Zutphen. Bij genoeg aanmeldingen wordt er glasvezel gelegd. Daarvoor wordt geworven. Als tot 13 juli vijftig procent van de mensen in een gebied zich aanmelden, gaat de aanleg door. Anders is het commercieel gezien niet aantrekkelijk genoeg.

De komende tijd worden er vijf informatieavonden gehouden voor de ongeveer 5100 huishoudens en bedrijven in het betreffende gebied. Alle bewoners krijgen hetzelfde aanbod: keuze uit vijf dienstaanbieders voor een passend glasvezelabonnement en een vastrechtvergoeding van 1600 euro bij eenmalige afkoop of 12,50 euro per maand. Na de inschrijfperiode moest minimaal 995 euro extra worden betaald.

Er worden informatieavonden gehouden waarop uitleg wordt gegeven. Er zijn bijeenkomsten op 14 mei bij De Cantharel in Ugchelen, 15 mei in de Ludgerus Kerk in Hall, 16 mei in Kulturhus Jachtlust in Twello, 17 mei in Ons Huus in Beemte Broekland en op 22 mei in het Boshuis in Klarenbeek.