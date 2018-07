Glasvezelwens inwoners buitengebied 'Veluwe Oost' komt uit

Woordvoerder Mandy Egberts wil niet zeggen of de vooraf gestelde ondergrens van 50 procent inschrijvingen van het totale aantal adressen voor de deadline van donderdagavond is gehaald. ,,De laatste paar dagen stromen de aanmeldingen binnen. Het gebied heeft heel veel potentie en daarom hebben we besloten ervoor te gaan. Dat is hartstikke mooi nieuws voor de inwoners'', zegt Egberts. Het laatst genoemde percentage van aanmeldingen op de site van Glasvezel buitenaf was gisteren 38 procent, maar dat was niet de 'real time'-score, aldus de woordvoerder.