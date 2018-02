Glazen huis-bedden eindelijk verkocht

Directeur Hans Hekkert weet niet waarom de verkoop zo moeizaam van start ging. ‘‘Het zijn natuurlijk wel goedkope IKEA-bedden, maar we dachten echt dat ze extra waarde zouden hebben omdat ze in het Glazen Huis hebben gestaan." Maar, zegt hij: "De aandacht in de krant heeft geholpen, want de dag nadat de Stentor hierover publiceerde, hebben we drie van de vier bedden verkocht.’’ De kringloopwinkel kon niet precies aangeven welke dj in welk bed geslapen heeft. Hekkert zegt dat de meeste mensen het bed van Domien wilden hebben. ‘‘Alle bedden zijn verkocht aan inwoners van Apeldoorn.’’