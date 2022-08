Globetrotter strijkt neer in Apeldoorn, bij Dynamo: ‘Mooi om weer in Nederland te spelen’

Komt er toch een kink in de kabel voor uitkijkto­ren op Loenermark? ‘Koester stilste plek van de Veluwe’

Ze zijn laat. Maar zijn ze ook té laat? Drie mannen die elkaar vonden in hun liefde voor natuur van de Loenermark trekken aan de noodrem. Als het aan hen ligt wordt er nog gesleuteld aan het plan voor een terugkeer van de uitkijktoren in het bosrijke gebied. ,,Een uitkijktoren op deze plek is funest voor zwaar beschermde vogelsoorten zoals zwarte specht, draaihals en wespendief.’’

