Gloednieuw distributiecentrum Wasco in Apeldoorn moet nu al fors worden uitgebreid

Met een omzet van een kwart miljard euro was het 15.000 vierkante meter grote distributiecentrum op de hoofdvestiging in Twello uit zijn jasje gegroeid, waarna Wasco - een van de grootste spelers in de branche - besloot om een gloednieuw distributiecentrum te bouwen op de Ecofactorij in Apeldoorn. Dat betekende in 2017 liefst 18.000 vierkante meter erbij. Als marktleider in cv-onderdelen was Wasco daarmee klaar voor verdere groei, kondigde het bedrijf aan.