Gluurgaatje verraadt forse holte: Apeldoornse straat dreigt te verzakken

Video Situatie slaat om op middelbare scholen: amper meer coronabe­smet­tin­gen

11 april Eind vorig jaar waren het brandhaarden. Nu hebben middelbare scholen amper te maken met coronabesmettingen. Gemiddeld zitten twee op de honderd leerlingen in quarantaine, blijkt uit navraag door de Stentor in deze regio. Toch merken scholen dat het naleven van de maatregelen door pubers niet eenvoudig is. Zoals op het Van Kinsbergen college in Elburg.