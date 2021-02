Goed nieuws kwetsbare bewoners in regio Apeldoorn en Zutphen: volgende week krijgen ze het vaccin

Volgens directeur bestuurder Bart Smit van Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG), waar de huisartscorporaties in Apeldoorn, Zutphen en Winterswijk onder vallen, staan de huisartsen en assistenten in de startblokken. ,,We hebben een schema gemaakt en het is de bedoeling dat we de 4000 vaccins in vier en een halve dag zetten. Dus allemaal volgende week. Daarmee zijn dan alle bewoners in kleinere woonvormen die hiervoor in dit gebied toestemming gaven, gevaccineerd.’’