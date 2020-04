‘Goed nieuws’: piek op coronapost bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn blijft uit

Woningcor­po­ra­ties in Stedendrie­hoek stellen huurverho­ging paar maanden uit

7:00 Huurders van woningcorporaties in de Stedendriehoek krijgen dit jaar pas in de herfst met een huurverhoging te maken. Die organisaties roepen daarnaast huurders die financieel in de knel zitten of komen, op om zich vooral te melden om samen een oplossing te vinden.