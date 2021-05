Goed nieuws voor omwonenden, slecht nieuws voor camperaars: einde aan wildkampeerplaats Hoenderloo

Video Hop, het terras op! Dankzij Sander en Gert-Jan heeft Eerbeek eindelijk weer een kroeg

13 mei Het heeft even geduurd, maar Eerbekenaren kunnen weer de kroeg in. Sander Wehrmeijer en Gert-Jan Blom misten de gezelligheid en het huiskamergevoel van een echt café in het dorp. Daarom begonnen ze er zelf maar één. Het terras van Stuyv Inn is sinds woensdag geopend.