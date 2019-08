Goede imitator van hitsig hert kan zich aanmelden voor NK Burlen

Bent u de bedenker van deze titelstrijd?

Boswachter Henk Ruseler (60): ,,Klopt. Acht jaar geleden kwam ik op het idee door soortgelijke wedstrijden van collega’s in Duitstalige gebieden. Daar wordt het bloedserieus genomen. Ons kampioenschap is ook wel serieus, maar dan met een typisch Nederlandse knipoog.’’

Wat is het niveau van de deelnemers?

,,Wisselend. Niet iedereen haalt het niveau van Kay en Ron, de kampioenen van 2018 en 2017. Zij deden heel goed een burlend edelhert na.’’

Vindt het NK plaats in de bronsttijd?

,,Ja, burlen is immers het geluid van de bronstroep, ook wel lokroep genoemd, van het edelhert. Het begin van die periode valt ongeveer samen met de datum van het NK. De bronsttijd duurt ongeveer vier weken.’’

Verheugt u zich als boswachter nou op die periode?

,,Zeker. Burlen geeft een geweldig, intens geluid. Het zit een beetje in tussen dat van een brullende leeuw en een loeiende stier. Door te burlen laten de geslachtsrijpe mannetjes hun concurrenten weten dat ze bereid zijn te vechten voor de vrouwtjes, de hinden. Ik moet toegeven dat het soms ook best schrikken is, als ze dat vlakbij mijn slaapkamerraam doen. Ik woon op het terrein van het park, vlakbij de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum in Otterlo, dus zie en hoor de edelherten regelmatig.’’

Wie kunnen deelnemen aan de wedstrijd en wie vormen de jury?

,,Iedereen mag meedoen, inschrijven kan tot donderdag 5 september via burlen@hogeveluwe.nl. Vorig jaar hadden we Ernst Daniël Smid in de jury. Omdat wij graag verversen, is hij dit jaar vervangen door Radio 1-presentatrice Lara Rense. Naast haar zitten onder anderen longarts Frans Dis en ondergetekende in de jury. De wedstrijd begint overigens om 15.00 uur.’’

Hulpmiddelen zijn toegestaan?

,,Ja. Het is aan te raden om iets van een klankkast te gebruiken. Kay won bijvoorbeeld vorig jaar dankzij de hulp van een bidon en Ron had zelf iets gemaakt. Het vreemdste dat ik voorbij heb zien komen in dat opzicht overigens, was een gieter.’’