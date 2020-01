Goederen gaan binnenkort in Apeldoorn en Zwolle vanaf een verzamelpunt elektrisch de stad in

Wielrenner zit na val met been vast aan houten baan Omnisport Apeldoorn: traumaheli­kop­ter opgeroepen

19 januari Een wielrenner is vanmiddag met zijn been vast komen te zitten aan de wielerbaan in Apeldoorn na een val tijdens een juniorenwedstrijd. Drie brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter kwamen op het incident af.