Goedkoop tanken in Apeldoorn: bij deze benzinestations betaal je het minst

Kantoor Belasting­dienst Apeldoorn 'per ongeluk' ontruimd na 'iets te scherp opgestelde mail'

Het kantoor van de Belastingdienst in Apeldoorn in het Walterbos Complex is vanmiddag ontruimd. Medewerkers van de dienst verlieten vanmiddag massaal het gebouw na een mail van de facilitaire afdeling. Een dreigende situatie, zo leek het. Maar dat bleek toch iets anders te zitten.