Gokken wint in regio aan populariteit: Gelderland met zestig gokbedrijven koploper in Oost-Nederland

Gokken heeft in de regio geleidelijk aan populariteit gewonnen. Er gaat steeds meer geld om in de branche, die tussen 2015 en 2018 zelfs harder groeide dan de Nederlandse economie. In Oost-Nederland zijn momenteel ruim honderd gokbedrijven gevestigd.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de branche voor gokken en loterijen vorig jaar een toegevoegde waarde had van bijna 1,4 miljard euro. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van 2015. De economie als geheel groeide in dezelfde periode 7,7 procent. In dezelfde periode steeg de jaarlijkse gokinzet minus het uitgekeerde prijzengeld met 12 procent tot 2,5 miljard euro.

Gokjes in Gelderland

Er zijn steeds minder gokhallen in Nederland. In tien jaar tijd daalde het aantal fruitautomaathallen, casino’s en loterij-organisatoren met zo’n tien procent. Momenteel zijn er volgens het CBS nog 650 vestigingen over. Het overgrote deel (94 procent) betreft gokhallen. Met ruim zestig vestigingen (9,2 procent) in de gokbranche staat Gelderland op plek 4. Met bijna een kwart van de gokbedrijven is Zuid-Holland koploper. Dit is tevens de provincie met het hoogste aandeel inwoners begin 2019: 21 procent. Daarna volgen Noord-Holland en Noord-Brabant op de tweede en derde plaats. Bedrijven in loterijen en kansspelen komen het minst voor in Flevoland (ruim 2 procent, 15 vestigingen). Overijssel staat op nummer 7 met bijna 5 procent (30 vestigingen).

Legaal

Niet alle gokjes gaan via de legale weg. Zo is het nu nog illegaal om online te gokken, maar dit wordt naar verwachting volgend jaar gelegaliseerd. Ook live pokeren is verboden. De totale spelopbrengst uit illegaal gokken bedroeg 170 miljoen euro in 2015, het laatste jaar waarover het CBS gegevens heeft. Dat was 9 procent van de totale spelopbrengst van kansspelen en loterijen.

Schatkist