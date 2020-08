Gokkende casino-medewerker steelt 122.000 euro uit speelautomaten, waarschijnlijk om oude gokschuld af te lossen

Een 51-jarige medewerker van Flash Casino’s uit Apeldoorn ging er op de vroege ochtend van 9 augustus 2019 vandoor met ruim 122.000 euro. Hij hoorde donderdag in de rechtbank in Zutphen een halfjaar cel waarvan de helft voorwaardelijk tegen zich eisen.

Ook wil het Openbaar Ministerie dat Robert B. uit Apeldoorn een werkstraf van 100 uur verricht. B. heeft de verduistering in dienstbetrekking bekend. Het was voor zijn inmiddels voormalige werkgever niet heel lastig te achterhalen dat hij er achter zat.

Op 9 augustus 2019 opent en sluit B. de kluis met zijn eigen code. Op camerabeelden is te zien dat hij die ochtend tegen 7 uur alle gokkasten en de kluis leeg trekt. Als B. ongeveer een uur later de deur van het pand achter zich dicht trekt, hangt hij een briefje met ‘computerstoring’ op de deur. Om ontdekking van het feit te vertragen, zo vermoedt het OM.

Tandenborstel

Zijn auto wordt op de dag van de diefstal in of rond Enschede getraceerd. Daar koopt hij mogelijk ook een tandenborstel omdat hij zich aan wil geven bij de politie en al het vermoeden heeft dat hij de nacht op het bureau zal doorbrengen. De officier van justitie denkt dat B. in Twente een oude gokschuld heeft ingelost.

Bij zijn aanhouding ontbrak 88.000 euro. Wat heeft hij daarmee gedaan? B. deed er het zwijgen toe. ,,Ik wil daar echt niets over zeggen’', zei hij herhaaldelijk met gebogen hoofd. Werd de druk om te betalen opgevoerd? Was u bang, willen de rechters weten. B. zwijgt. Bij elke vraag over de reden van de verduistering lijkt hij onzekerder te worden, zegt een van de rechters.

Verkoop huis

B. werkte decennia in het gokwezen en over straat gaan met zoveel geld is voor hem niet vreemd. Toch kwam hij niet eerder in de verleiding om geld van zijn werkgever te ontvreemden. Volgens de officier van justitie is hij op 9 augustus zeer berekenend te werk gegaan. Met de 88.000 euro loste hij ,,een schuld in bij een onbekende derde die wellicht niet met legale middelen dreigde”, zei de officier. De civiele rechter veroordeelde B. al in terugbetaling van die 88.000 euro. Dit wordt deels bekostigd met de verkoop van zijn huis.

Advocaat Dineke Brouwer zei dat haar cliënt de consequenties van zijn daad aanvaardt. ,,Hij kwam in de gokwereld terecht. In het begin win je wat, maar daarna worden de verliezen groter. En dan is er iemand die die schuld overneemt. Die schuld loopt dan op en op een gegeven moment zie je geen uitweg meer. Die schuld hing hem als een zwaard van Damocles boven het hoofd.’'

Het vonnis volgt op 3 september.