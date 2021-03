Golfkartonfabriek uit Ermelo en Eerbeek betert leven na bedrijfsongevallen, inspectie tevreden

‘Tegenover het medische verhaal staat een prachtig kindje.’ Apeldoorn­se Christiaan maakt voorstel­ling over zoon met syndroom van down

18 maart ,,We dachten: ons leven is nu voorbij.” Toen de Apeldoornse ondernemer en theatermaker Christiaan Jelsma en zijn vrouw Machlien te horen kregen dat hun zoontje het downsyndroom had, stond de wereld stil. Anderhalf jaar later verwerkte hij zijn ervaringen in een cabaretvoorstelling en hoopt hij de kijker te laten zien dat er altijd hoop is.