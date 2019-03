Goochelaar Huub uit Apeldoorn wil wel eens weten hoe het is een ‘echte baan’ te hebben

Huub Cooijmans is dolblij dat hij als goochelaar en entertainer zijn brood verdient. Maar om eens te ervaren hoe het is om iets anders te doen hield de Apeldoorner zijn agenda drie weken leeg en plaatste een opmerkelijke oproep op Facebook: ‘Ik laat de goochelhoed in de kast staan en ben op zoek naar een stageplek. Gewoon om een toffe ervaring op te doen. Weet jij iets voor me, of ken je misschien iemand, ik hoor het heel graag’.