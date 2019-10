‘Gouden’ kart van Tim (19) uit Apeldoorn gestolen: ‘Heel erg balen’

Verdachte van Apeldoorn­se spanband­moord voor vijf minuten van Almelo naar Zutphen

13:23 De 59-jarige Hameed R. uit Apeldoorn, die zijn vrouw in juli 2018 volgens Justitie heeft gewurgd met een spanband, bracht vanmorgen een bliksembezoek aan de rechtbank in Zutphen. Daar werd zijn zaak pro-forma behandeld, maar na een minuut of vijf zat hij al weer in het busje richting de penitentiaire inrichting in Almelo.