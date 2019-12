Graffitikunstenaar Stephan Peters maakt van somber tunneltje ‘poort naar de stad’

Poll Kerstbomen­ver­koop piekt dit weekend: ‘Gelukkig krijgen we geen witte kerst’

12:00 Kerstbomen kopen in november worden langzaam steeds gewoner, maar dit en komend weekend zijn toch nog steeds de momenten waarop de verkoop piekt. Het zijn de weken waarin een bedrijf als Tuinland met vestigingen in Zwolle en Wilp zo'n 25% van zijn jaaromzet draait. ,,En gelukkig krijgen we geen sneeuw, want dan scheelt ons dat enorm. Dan verkopen we minder bomen”, zegt André Eshuis, die zich namens het bedrijf met de verkoop van de kerstbomen bezighoudt.